Rencontre non improvisée au Forum des Associations châtenoyennes

Aperçus dans les allées du Forum des Associations ce dim anche 3 septembre 2023, ces quatre « terribles » pratiquants de l’Art martial qu’est le Yoseikan Budo, ont bien voulu poser devant notre objectif.

Au premier coup d’oeil on pourrait les appeler les Trois Mousquetaires puisqu’ils sont quatre : Aramis, Athos, d’Artagnan et Porthos ou encore les Dalton avec Joe, Jack, Williams et Averell. A ce petit jeu vous êtes maitres de donner ces noms sur cette photo

Ou tout simplement les appeler par leurs prénoms ou surnom : un petit clin d’oeil amical d’info-chalon.com à Thierry, Christian, « Gaby » et Didier de bien sympathiques et dynamiques animateurs du YB Mix Fight, nouveau nom donné au Yoseikan Budo de Chatenoy le Royal.

JC Reynaud