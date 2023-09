Le plus ancien Temple Maçonnique chalonnais ouvre ses portes.

Nul ne l’ignore mais à Chalon sur Saône, comme dans beaucoup d’autres villes, il y a une présence Maçonnique importante. Pour la première fois en Saône et Loire, des Loges maçonniques vont ouvrir les portes de leur temple chalonnais.

Dans ce temple en coeur de ville historique, trois Loges vont recevoir, sur inscriptions préalables, des visiteurs dans le cadre des Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2023.

Une volonté commune sur une idée de l’association propriétaire des lieux afin de fêter trois évènements :

Le 300e Anniversaire des Constitutions d’Anderson, textes fondateurs de la franc-maçonnerie moderne dans le monde et loi morale pour tout franc-maçon.

Les 10 ans d’existence de la Loge propriétaire des locaux de ce plus ancien temple sur Chalon sur Saône. L’occasion de prendre connaissance de son Histoire construit en 1906, au départ dans ce qui est aujourd’hui le Théâtre du Grain de Sel.

L’arrivée également d’une troisième Loge dans les locaux.

A l’issue de la visite guidée du Temple, il sera possible de prendre connaissance d’informations et de thématiques expliquant la Franc Maçonnerie d’aujourd’hui et ses différents Rites pratiqués.

Pour assurer une bonne sécurité au regard du public, seules les personnes s’étant inscrites par mail avant le vendredi 15 septembre 2023 (20h) seront admises à visiter.

Les portes seront ouvertes :

- Le samedi 16 septembre 2023 de 16h à 21h

- Le dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h

Pour s’inscrire il suffit d’envoyer un mail aux adresses suivantes, en précisant votre nom et prénom, l’heure souhaitée pour visiter et votre N° de téléphone :

Daniel Gaillot. : daniel.galliot73@gmail.com

Daniel Deriot : deriotd@yahoo.fr

A noter que compte-tenu de la configuration des locaux il n’y a pas de possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap.

JC Reynaud