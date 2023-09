ELAN CHALON - "Il est temps d'assumer notre soutien à l'Elan Chalon" a martelé Sébastien Martin

Parmi les élus (à lire prochainement sur info-chalon.com), c'est sans doute Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, qui aura été le plus incisif dans son soutien affiché à l'Elan Chalon. C'est donc avec le carnet de chèque de l'intercommunalité que le Président a souhaité réaffirmer le soutien du Grand Chalon à l'Elan Chalon. Le soutien devrait être porté à hauteur de 900 000 euros pour cette année a annoncé Sébastien Martin, qui entendait présenter le dossier à la prochaine séance plénière du conseil communautaire.

Profitant de la parole, le Président du Grand Chalon a exhorté chacun à prendre la mesure du défi qui est devant l'Elan Chalon. Alors que le club était rélégué en Pro B, les autres ont continué à se structurer financièrement, au point qu'il appartient à ce que chacun comprenne les enjeux. Avec un budget porté à 5,4 millions d'euros, l'Elan Chalon va jouer petits bras en comparaison à la grande partie des autres clubs évoluant en BetClic Elite.

Le Conseil départemental de Saône et Loire devrait lui aussi mobiliser plus de moyens financiers en faveur du Club chalonnais. Un sujet que Pierre Berthier, Vice-Président du Conseil Départemental, a clairement énoncé.

Seule ombre au tableau ? Les moyens mis sur la table par le Conseil Régional. Et Sébastien Martin ne s'est pas privé de l'occasion pour tacler la région sur son soutien. "Les premiers retours ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Si on veut être au rendez-vous de l'élite, on n'a pas d'autre choix que d'afficher un soutien clair et assumé. Si on joue petits bras, on sait ce qu'il va se passer. On doit être au rendez-vous de l'Histoire. Le sport Pro a changé de physionomie et on va devoir se battre encore plus" a lancé le président de l'agglomération, comme un "télé-évangéliste". "Que la région fasse un effort supplémentaire, assumons ce volontarisme !".

Laurent Guillaumé