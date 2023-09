Connaissez-vous l’École de golf ?

Cette école, qui s’adresse aux enfants et aux adolescents, propose le mercredi ou le samedi des cours collectifs d’1h30 encadrés par un professionnel.

L’AS Golf public de Chalon-sur-Saône était présente au Forum de la vie associative et sportive chalonnaise samedi dernier au Parc des Expositions, l’occasion pour les visiteurs d’en savoir plus sur l’École de golf.

Créé en 1976, le golf se situe Prairie St Nicolas et compte aujourd’hui presque 400 licenciés.

L’ École de golf, quant à elle, s’adresse aux enfants et aux adolescents de 5 ans à 18 ans, répartis en groupes d’âge et de niveau. Ainsi, c’est une soixantaine d’enfants et d’adolescents qui suivent ces cours de golf chaque année. Il est aussi proposé un baby cours d’1h le samedi.

Renseignements : 03 85 93 49 65 ou contact@golfchalon.com

