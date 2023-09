« J’ai rendez-vous avec vous », le 29 septembre à 19h au Toqué Art Bar

Les deux comédiennes Catherine Weissmann et Marie-Line Schrotzenberger accompagnées du guitariste Marc Aubert donnent rendez-vous à Georges Brassens et à Pierre de Ronsard.

« J’ai rendez-vous avec vous », ce sont 12 chansons de Georges Brassens et 11 sonnets de Pierre de Ronsard. Chansons et poèmes écrits à 400 ans d’intervalle se font écho, en de multiples résonnances. Les thèmes, les procédés linguistiques, la prosodie, les métaphores botaniques tissent un lien entre le passé lointain de la Renaissance et notre présent qui se retourne pour s’y mirer.

Puis il y a ce rendez-vous avec une chanteuse, une comédienne et un musicien. Un trio pour porter la beauté et la musicalité de ces textes intemporels… Avec vous public nous serons six.

« J’ai rendez-vous avec vous » est un rendez-vous à ne pas manquer !

Renseignements /Tarifs, Réservations obligatoires Toqué Art Bar, 30 quai Ste Marie à Chalon-sur-Saône : 09 81 97 53 95