Avec l’exposition du musée éphémère des dinosaures, revivez l’ère glacière et venez rencontrer plus de 60 créatures

Une exposition visible encore ce dimanche 10 septembre !

Vous aimez les personnages de l’âge de glace ? Vous rêvez de vous confronter à un tyrannosaurus ? Un spinosaure ? Un giganotosaurus ? Ou autres créatures de l’ère glacière ?

Venez découvrir l’exposition du musée éphémère des dinosaures qui a pris place ce weekend au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône.

Info chalon a rencontré Ralph Falck, animateur au sein du Musée éphémère des dinosaures qui a accepté de répondre à nos questions :

Ralph, que peut-on voir lors de cette exposition ?

R.F : « Nous présentons au public environ 60 créatures et fossiles. Cela va des dinosaures aux personnages de l’âge de glace de l’ère glacière ! ».

Si l’on devait faire une annonce aux chalonnais et grands chalonnais ?

R.F : « Venez découvrir les plus grands robots animatronics d’Europe qui correspondent aux Spinosaures et aux Giganotosaurus en taille réelle qui font 5 mètres de haut sur 15 mètres de long, tous automatisés et pour les plus petits, venez rencontrer les personnages de l’âge de glace ! ».

Quelle est l’attraction de cette exposition ?

R.F : « C’est le spectacle où l’on pilote des robots animatronics guidés à distance qui représentent des créatures. Des robots qui ont été construits et confectionnés pour l’industrie du cinéma.

Des nouveautés sont-elles à venir ?

R.F : « Oui tout à fait ! L’année prochaine on se prépare pour faire une exposition encore plus grande avec 100 créatures et robots animatronics

Le photoreportage info-chalon

J.P.B