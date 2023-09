Les 9 et 10 septembre 2023, la Fédération Française de Motocyclisme renouvelle les Journées Découverte de la Moto

Après le succès des deux précédentes éditions, la Fédération Française de Motocyclisme renouvelle l'opération des Journées Découverte de la moto les 9 et 10 septembre 2023 à travers toute la France. Le concept est simple : permettre à des jeunes de 6 ans et plus de découvrir la pratique du sport moto en toute sécurité dans les structures les plus proches de chez eux. Pour cela la FFM et son Président Sébastien Poirier actionnent le levier de la proximité et surfent sur une audience en constante augmentation, notamment grâce aux résultats de ses champions.

Pour cette 3ème édition des Journées Découverte de la Moto, le monde fédéral, composé des Ligues, Comités Départementaux, Moto-Clubs et Écoles Françaises de Motocyclisme, sont mobilisées et se tiendront à la disposition des enfants et de leurs parents pour leur faire découvrir la sport moto dans une structure adaptée à la pratique, avec un équipement de sécurité et encadré par des professionnels certifiés. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, des motos d’initiation seront mises à disposition des enfants, à partir de 6 ans, afin de découvrir différentes disciplines telles que le motocross, le trial ou la vitesse. Également, quelques structures ouvriront leur circuit aux personnes déjà en possession d'une moto adaptée à la pratique de leur choix.



Pour la première fois, 3 structures seront mobilisées sur le site fédéral du Circuit Carole à Tremblay en France (93). L’occasion pour le sport moto de venir à la rencontre de certains des 2 359 000 enfants de la région Ile-De- France (source : INSEE) parmi lesquels se trouve peut-être le futur Fabio Quartararo ou Maxime Renaux... Les autres régions françaises sont également largement mobilisées avec 12 structures participantes en Région PACA ainsi qu'en Nouvelle Aquitaine, 7 en Région AURA, et bien d'autres encore... Voir ici