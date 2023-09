Vif succès pour Aubépins Grandeur Nature

Des animations festives autour de la nature à l'honneur pour la fête de quartier des Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 9 septembre 2023, la Maison de quartier des Aubépins donnait rendez-vous de 14 heures à 18 heures, pour passer un bon moment, à l'occasion de la fête du quartier.

Nom donné à cette fête de quartier : Aubépins Grandeur Nature. La dernière fête de quartier de notre ville qui plus est.

Des animations festives autour de la nature étaient à l'honneur !

Au programme, un espace tout public (taï-chi, jeu sensoriel, herbier et plantes sauvages, chasse au trésor autour des économies d'eau, vélo, pétanque), un espace jeunesse (escalade, bubble foot, tennis de table, baby-foot, graff), et un espace enfance (jeu d'eau, pêche au trésor, jeu de boules en bois et de quilles, décoration de galets, quizz nature, balade chantée dans le parc, structure gonflable, théâtre d'improvisation).

Et pour finir, la Maison de quartier des Aubépins donnait également rendez-vous de 18 heures 30 à 19 heures 30, vers le jardin partagé, côté Rue André Gide, pour un spectacle équestre intitulé Les Chevaux d'A Palice.

Au programme, travail à pied, dressage, pas de 3, comique et numéro chien et cheval...

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati