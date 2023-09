La triplette Zimmerman, Feyertag, Pfeffer surclasse le 44ème National pétanque de Chalon

Une finale à sens unique avec des statistiques impressionnantes !

Si dorénavant dans les concours, il y aura bien une équipe à éviter, c’est la redoutable triplette Romain Zimmerman, Mickael Feyertag ( licenciés à Rumilly) et Jean Pfeffer (licencié à Strasbourg).

Un pointeur d’exception avec Mickael et deux canonniers hors pairs avec Romain et Jean ont fait plié toutes les équipes qui sont venues se frotter à cette triplette d’exception.

Seule, l’équipe France espoir a causé un peu de souci à la bande à Zimmerman avant de céder 11 / 13 en 8ème de finale. Ensuite que ce soit en quart (13/6), demie (13/7) ou finale (13/3), les adversaires n’ont pas existé et d’ailleurs les statistiques de la finale sont éloquentes pour ces trois joueurs qui dans les années à venir vont faire parler d’eux.

Statistiques

Début de la Finale jouée officiellement à 16 heures 52, durée 47’.

Evolution du score triplette Radnic 3 contre triplette Zimmerman 13

1 / 0 - 1 / 4 - 1 / 8 - Sortie de but - 3 / 8 - 3 / 10 - 3 / 13 (7 mènes).

Statistique des tirs de Jean Pfeffer : 12 tirs, 9 carreaux (2 sur place), 3 frappes.

Statistique des tirs de Romain Zimmerman : 7 tirs 6 carreaux (dont 1 sur place), 1 frappe.

Photo de leurs adversaires en finale : Mathieu Duclos, Zvonko Radnic et William Dauphan

Photo de leurs adversaires demi-finalistes : Olivier de Lazari, Sébastien Fornetet Thibault Mazué.

Lors de cette finale, on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des sports, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports et Monique Brédoire, Conseillère Municiaple chargée de mission, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain

