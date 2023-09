K6FM va arriver en FM à Beaune en 2024 !

L’histoire est belle car K6 n’avait plus obtenu de nouvelle fréquence FM depuis la première, c’était en 2008 à Dijon. Deux fois sa candidature à Beaune avait été rejetée par le CSA (devenu l’ARCOM), en 2012 et en 2020.

Aujourd’hui l’ARCOM a enfin décidé de récompenser l’équipe de K6FM, en lui octroyant la fréquence 93,2 FM pour couvrir Beaune et ses environs. Cette nouvelle fréquence devrait permettre de faire la jonction autour de Nuit Saint-Georges, afin de pouvoir écouter K6 sans coupures en FM entre Dijon et Beaune. Que ce soit par laD974 ou l’A31, deux routes très empruntées au quotidien. Ainsi K6 devrait pouvoir gagner en audience sur le département de la Côte-d’Or où elle compte déjà plus de 60000 auditeurs fidèles*.

Le programme de K6 à Beaune sera du même métal que celui de Dijon, on ne change pas une équipe qui gagne. Proximité, infos locales et beaucoup de musique... différente. Les derniers sondages Médiamétrie tombés en juillet dernier ont confirmé la bonne audience de K6 sur sa zone historique, la Métropole et le département. Et ça dure depuis des années.

Il va maintenant falloir être patients, attendre de recevoir les autorisations d’émettre (ce qui peut prendre plusieurs mois). Les Beaunois seront en tout cas les premiers informés de notre arrivée puisqu’une belle campagne de communication et un grand évènement sont déjà en préparation.