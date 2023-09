USINERIE PARTNERS - Etudiants du CNAM et de l'ENSAM ont repris les cours à Chalon sur Saône

Petit à petit l'oiseau fait son nid comme dit le fameux proverbe. Une situation que l'Usinerie Partners met à son profit avec une nouvelle rentrée commune pour les étudiants du CNAM et des Arts et Métiers. Sébastien Martin, a tenu à être présent afin de saluer cette jeunesse universitaire qui a fait le choix de Chalon pour la poursuite de leurs études et de leurs recherches. L'occasion de rappeler l'ensemble des événements programmés tout au long du mois de septembre afin de créer l'esprit étudiant Grand Chalonnais. Pour les nouveaux arrivants, c'est un ensemble de chèques-remises qui sera distribué, permettant à chacun de bénéficier à tarifs encore plus compétitifs, de l'ensemble des structures de l'agglomération. Le Président du Grand Chalon a annoncé le travail mené par l'intercommunalité sur l'arrivée de nouvelles formations post-bac, sujet sur lequel reviendra info-chalon.com.

Un petit moment de convivialité pour les étudiants-chercheurs qui s'est soldé par le partage d'un verre de l'amitié, avant que chacun rejoigne les salles de cours de l'usinerie.

L.G