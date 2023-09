Reprise des séances de Pole Dance

Rendez-vous est pris au 6, rue Dewet à Chalon-sur-Saône, lundi soir à 19h30 où nous assistons à la reprise des cours de pole dance. C’est une ambiance très conviviale qui règne dans cette salle de sport, investie une fois par semaine par Rachel, qui pratique cette discipline depuis 5 ans et un groupe de 12 personnes (dont 1 garçon, c’est assez rare pour le mentionner) passionnées par cet art.

« Cette activité s’adresse aux débutants et à un niveau un peu plus avancé », nous explique Sébastien Voisin, gérant de la salle de sport Form’Elles avant de poursuivre : « L’inscription se fait à la séance. Chacun s’inscrit à la date qui lui convient le mieux. Le cours est tous niveaux et il y a beaucoup d’entraide entre les binômes ». Compter 20 euros la séance d’ 1h30.

La demande est très forte en ce début d’année et si elle continue à augmenter, il est envisagé d’ouvrir un autre créneau pour pouvoir accueillir tout le monde. Les participants viennent de Chalon et de la région chalonnaise, une personne fait le trajet de Sennecey-le-Grand pour assister à cette séance qui de l’avis de tous apporte de nombreux bienfaits.

« On retrouve confiance en soi. C’est très physique également, on ne s’y attend pas » déclare Aurore qui « avait envie de nouveauté. Parfois c’est un peu difficile mais on voit l’évolution. C’est très satisfaisant » et parmi les nombreux bienfaits que tous ont constatés, Rachel cite : « Cela permet de développer, la force, une très belle musculature, la souplesse, la coordination mais aussi la confiance en soi, comme la confiance en l’autre car on travaille en binôme. En fin de compte, c’est un travail d’équipe tout en restant un sport individuel ».

Pour tout renseignement : 06 34 96 11 02

SBR