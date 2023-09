Nouvelle saison, nouveaux défis pour le Karaté Boxing Chalonnais

Pendant l'été, le club a organisé deux fois par semaine de séances de préparation physique. Plus de détails avec Info Chalon.

La rentrée du Karaté Boxing Chalonnais a eu lieu le lundi 4 septembre 2023.

Les cours de full et light contact sont dispensés par deux diplômés d'état, Yohan Mansot, le champion de France de kickboxing et champion de France de karaté,et Vincent Scarpita, ainsi que le moniteur fédéral FFK et BMF2, Victor Grizard.

Au mois d'octobre, une dizaine de juniors et séniors du club participeront aux sélections pour faire partie de l'équipe élite région Bourgogne Franche-Comté de karaté full-contact.

Quant à Victor Grizard et Thibaut Laquit, ils se rendront le 11 novembre à Montceau-les-Mines pour le gala de full-contact dans la catégorie sénior élite moins de 64 kg et moins de 58 kg.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati