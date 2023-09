Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire fortement mobilisés après le passage orageux de mardi soir

Jusqu'à tard dans la nuit, les équipes du service départemental d'intervention et de secours a été particulièrement sollicité. Le Sud-ouest de la Saône et loire a mobilisé l'essentiel des interventions entre le Mâconnais et jusqu'aux confins de la lisière avec la Loire et l'Allier. Le secteur de Chalmoux a connu d'importantes précipations et notamment de la grêle, mobilisant les services de secours pour des assechements de locaux et des mises hors d'eau. A noter des interventions liées aux intempéries dans les secteurs de Vendenesse sur Arroux, Paray le Monial, Montceau les Mines; Montceaux l'Etoile, Remigny, La Chapelle de Guinchay.