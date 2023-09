L’amicale du don du sang organise une collecte à Virey-le-Grand le vendredi 22 septembre de 15h30 à 19h30

Et on peut dire qu’une fois de plus, l’amicale intervillages Virey-Lessard-Crissey-Sassenay a été plus que mobilisée le week-end dernier en vu de sensibiliser le public à ce geste primordial.

Ce samedi 9 septembre, Danielle Bégonin, présidente de l’amicale, accompagnée par deux équipes de fidèles bénévoles, était présente au forum des associations de Crissey le matin et a ensuite participé à la fête patronale sénochoise l’après-midi.

« Ces actions ponctuelles nous permettent dans un premier temps de démystifier le don du sang et de nouer de nombreux contacts afin de multiplier les rendez-vous pour nos précieuses collectes », a expliqué Danielle à Info Chalon.

Le saviez-vous ?

*Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce au don du sang.

*1h de votre temps suffit à sauver 3 vies !

*Chaque jour, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a besoin de 10 000 dons.

*Vous pouvez donner toutes les 8 semaines.

Rendez-vous donc le vendredi 22 septembre de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes viroise au 81 rue du Petit Virey.

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site de l’EFS ici ou par téléphone ou sms au 06.24.36.89.08.

Amandine Cerrone.