Journées européennes du Patrimoine : découvrez le programme du musée Niépce

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de de 10h à 19h entrée gratuite.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du musée Nicéphore Niépce met à l’honneur ses savoir-faire et vous invite à rencontrer, expérimenter et découvrir métiers, techniques et collections sorties des réserves. Rencontrez les professionnels du musée, initiez-vous à une technique ancienne de tirages, découvrez les collections autour du sport exceptionnellement sortis des réserves, à l’occasion de cette édition.

« Aux origines de la photographie »

Cette visite vous révèle les différentes étapes des recherches de Nicéphore Niépce qui le mène à l’invention de la photographie. En 1816, à 51 ans, Nicéphore Niépce (1765-1833) met en pratique les idées selon lesquelles il devrait être possible de faire dessiner la lumière. Il débute alors les expérimentations de qui deviendra l'héliographie, premier procédé photographique.

Samedi et dimanche entre 14h et 18h, durée : 20 min

Expérimentez le cyanotype

En 1842, l'anglais Herschel (1792-1871) met au point un procédé de tirage photographique générant des clichés bleutés : le cyanotype. À vous de l’expérimenter par la technique du photogramme. Ce procédé est tributaire de la météo. En cas de faible luminosité ou pluie, l’atelier est remplacé par l’animation « Classez des appareils photographiques ! »

Samedi et dimanche à 14h, 15h30, 17h durée : 1h. Jauge limitée . Sur réservation à partir du 11 septembre au 03 85 48 41 98

Sport et photographie

En lien avec le thème "Patrimoine du sport", venez rencontrer des professionnels travaillant dans les réserves du musée pour découvrir photographies originales et revues sur le thème du sport, exceptionnellement sorties des collections.

Samedi et dimanche entre 14h et 18h

La numérisation des collections / visite du laboratoire numérique

Découvrez, en compagnie du Responsable du laboratoire de numérisation, photographe, les différents enjeux de cette mission, lorsqu'il s'agit de prises de vue d'objets, notamment d'appareils photographiques anciens.

Samedi et dimanche à 14h, 14h45, 15h30, 16h et 17h. Durée : 30 min

Jauge limitée à 7 personnes par visite

Prix du livre photo décerné par les visiteurs

Venez découvrir une sélection de livres de photographies français et dites-nous quel est votre préféré (et pourquoi) ! Chaque année le musée complète les collections de sa bibliothèque par les livres présentés au Prix Nadar - Gens d'image, ou cette année, grâce à l'aide du Ministère de la Culture et l'association France Photobook.

Découvrez une sélection de ces livres et à votre tour, votez pour votre préféré. Samedi et dimanche entre 14h et 18h

Société des Amis du musée Nicéphore Niépce

Les membres de la Société des Amis du musée Nicéphore Niépce proposent une vente d’ouvrages et de tirages photographiques. Une manière de se faire plaisir tout en soutenant l’action de l’association.

Samedi et dimanche entre 14h et 18h

Expositions temporaires / derniers jours

« Kate Barry, My Own Space »

Kate Barry [1967-2013] débute sa carrière de photographe en 1996. Les commandes pour la mode et les magazines font sa renommée et participent à la construction de l'imaginaire d'une époque (campagne mère-fille pour Comptoir des Cotonniers en 2003-2006, portraits d'actrices lors de la sortie du film Huit Femmes de François Ozon en 2022, etc.).

Malgré les contraintes des commandes la photographe impose son regard, ce qui l'autorise à développer des projets plus personnels. En 2021, la famille de Kate Barry a donné au musée Nicéphore Niépce ses archives photographiques. Le musée propose au public de découvrir une première rétrospective ainsi que le catalogue qui l’accompagne, lors des JEP ; de 10h à 19h.

« Bertrand Meunier, Erased»

L'exposition Erased propose en quelque 80 tirages argentiques, des vidéos, des installations, des coupures de presse, un regard renouvelé sur le travail au long cours, mené par le photographe en Chine de 1999 à 2019. Bertrand Meunier a, par des séjours réguliers, su saisir les transformations de la Chine durant les vingt dernières années, de l'intégration de cette dernière à l'Organisation Mondiale du Commerce (2001) aux manifestations à Hong-Kong de 2019-2020, avant que l'épidémie de COVID ne ferme le pays aux étrangers.

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Retrouvez toutes les actualités sur le site du musée : www.museeniepce.com

Texte : Communiqué Service communication Musées Denon et Niépce - Photo transmise par Service communication Musées Denon et Niépce - Laboratoire du musée© musée Nicéphore Niépce