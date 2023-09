A Beaune, Nouvelle saisie de stupéfiants pour les douaniers dijonnais

Jeudi 7 septembre, lors d’un contrôle sur l’A6 en association avec le service du Scanner Mobile Spécial (SMS)*, les agents de la BSI de Dijon sélectionnent pour un contrôle un ensemble routier immatriculé en Roumanie et l’invitent à les suivre jusqu’à l’aire de Beaune-Merceuil (21).

Le conducteur, de nationalité roumaine, présente trois titres de transport en provenance d’Espagne et à destination de la Belgique ou des Pays-Bas, dont deux pour des palettes de tiges ou barres métalliques et une pour des marchandises « fragiles » sans plus d’indications.

La radiographie de la remorque réalisée par l’équipe du SMS indique une différence de densité dans le chargement situé au fond de la remorque.

Les douaniers procèdent alors à la visite du chargement et découvrent des cartons palettisés de film noir opaque. Leur ouverture laisse apparaître 166 sachets thermosoudés renfermant de l’herbe de cannabis, pour un total de 179,65 kg, soit une valeur de 1 796 500 €.

Le conducteur a été jugé en comparution immédiate lundi 11 septembre devant le Tribunal correctionnel de Dijon. Il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction du territoire français et à une amende douanière de 1 796 000 €.

La lutte contre le trafic de stupéfiant est l’une des missions prioritaires de la douane. En 2022, les services douaniers ont ainsi saisi 66,25 tonnes de cannabis sur l’ensemble du territoire, dont près de 2,7 tonnes par la direction régionale des douanes de Dijon.

* Le SMS est un moyen de haute technologie permettant de radiographier des véhicules et ainsi de visualiser précisément et complètement leur contenu.