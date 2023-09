Près d'une centaine de prélèvements sanguins lors de l'opération «Mon Sang Pour Les Autres»

Organisée à Chalon-sur-Saône par les Clubs Rotary (Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent), Inner Wheel et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles en partenariat avec l’Établissement Français du Sang, la 2ème collecte de sang dénommée «Mon Sang Pour Les Autres», a eu lieu ce vendredi 15 septembre dans la salle du Conseil municipal.

Depuis deux ans, ce sont deux collectes annuelles qui sont organisées et proposées à toutes celles et ceux qui souhaitent participer à la sauvegarde de la vie (cette année mai et septembre 2023).

Un temps fort est prévu ce vendredi à 18 heures 30 , en fêtant le 500 000 ème donneur.

Il s'agit de Fabrice Varaut, employé de l'entreprise Verallia de Chalon-sur-Saône.

Une cérémonie qui a eu lieu en présence de Bruno Legourd, le premier adjoint au maire, Jean-Claude Brocart, Rotarien membre fondateur du club de Toulouse «Ovalie» (district 1700), past gouverneur 2004-2005, et fondateur de l'opération «Mon Sang Pour Les Autres» en 1998, François Berthelon, le gouverneur Rotary (district 1750), et Claude Mennella, le créateur de l'action MSPLA en avril 2017, en partenariat avec le Club Rotary Chalon Bourgogne Niépce et le Club Inner Wheel Chalon.

À cette occasion, une vidéo du président national de l'EFS, François Toujas, a été projetée.

97 personnes se sont présentées sur la seule journée. 85 ont été prélevées. Certaines personnes ne l'ont pas été car il y avait finalement une anomalie dans leur dossier (problème de santé par exemple).

Chaque année, en France, plus d'un million de malades sont soignés grâce au don du sang. C'est ce constat qui a provoqué, dès 1998 à Toulouse, le lancement par le Rotary de l'opération MSPLA, plus grande collecte de sang en Europe. Depuis, près de 500 000 donneurs ont été accueillis par les très nombreux bénévoles Rotariens et Inner Wheel en partenariat avec l'EFS dans plus de 120 villes en France et en Afrique francophone.

À Chalon-sur-Saône, la première collecte sous cette forme a vu le jour en 2017. Depuis lors, ce sont près de 900 donneurs qui se sont présentés dont 25% de nouveaux donneurs. Ils ont été accueillis en partenariat entre l'EFS et l'Amicale des donneurs de sang bénévoles de Chalon-sur-Saône.

Chaque jour, plus de 600 dons sont nécessaires dans la région pour répondre aux besoins des malades. Après la période estivale, les stocks de produits sanguins se fragilisent et l'opération «Mon Sang Pour Les Autres» tombe à pic pour sensibiliser les habitants de l'agglomération Chalonnaise à l’importance de ce geste solidaire.

Étaient également présents, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Danièle Pierre-Guy et Audrey Delaunoy des Clubs Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des Sports, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Françoise Vaillant, la conseillère municipale chargée de mission Création du permis de végétaliser en pied d'immeuble, Benoît Morgante, le conseiller municipal chargé de mission Suivi de la rénovation de la salle Marcel- Sembat et du Clos Bourguignon, et Lola Terrasson, la directrice Communication Nationale de l'EFS.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati