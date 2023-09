Rugby : le CRC ouvre sa saison de Championnat contre Vesoul

Test match pourrait-on dire pour le Chatenoy Rugby Club qui reçoit ce dimanche 17 septembre 2023 le club Franc-Comtois de Vesoul en Haute Saône. Test match tout simplement parce que le RC Vesoul évoluait la saison dernière, avec de grosses difficultés, en Fédérale 3. Un club qui se restructure et qui a fait le choix de jouer en Régionale 2, c’est à dire ex Promotion d’Honneur.

Il y a donc de l’inconnu pour les Châtenoyens qui eux vont entamer une deuxième saison en Régionale 2. Une nouvelle saison, de nouveaux coachs et surtout un bel effectif seniors puisque le staff peut compter sur 53 joueurs licenciés à ce jour.

De la crainte il y en a un peu du coté des entraineurs. Non pas lié au manque de préparation car il suffit de voir la façon dont les entrainements se déroulent il y a de quoi avoir de belles satisfactions. Mais pour le coach Jean Charles Balency tout réside dans la méconnaissance de l’adversaire : « J’ai connu Vesoul en Fédérale 3 il y a quelques années et c’est un beau club. Il a l’esprit de Fédérale, à nous de prouver que l’on a aussi de la valeur et j’ai confiance dans celle du groupe qui a bien travaillé depuis juillet. Les matchs que nous avons fait contre Louhans et Cluny nous ont permis de mettre en place notre jeu, à nous de concrétiser contre cette équipe qui va venir aussi avec l’envie de bien faire. »

Réponse à 16h30 !

JC Reynaud



La composition de l’équipe 1

1 - Bon; 2 - Joanon; 3 - Da Cunha; 4 - Saunier; 5 - Olivier; 6 - Theulot; 7 - Plissonnier; 8 - Holder L.; 9 - Giacomin; 10 - Beauviche; 11 - Boucheron; 12 - Martin; 13 - Grandemange; 14 - Fevre; 15 - Huguenot. 16 - Trouillot; 17 - Rateau; 18 - Holder M.; 19 - Bourgeon; 20 - Leblanc; 21 - Pointurier; 22 - Campos

Coup d’envoi pour l’équipe Première, 15h au stade rue de Charréconduit de Chatenoy le Royal. Arbitre de la rencontre Christian Bouillet, Représentant fédéral Thomas Jeannin.

Match en lever de rideau à 13h30 de l’équipe B du CRC contre Vesoul, arbitre de la rencontre Cyril Da Costa

Entrée gratuite