C’est rare de voir du monde là-haut !

Les Journées Européennes du Patrimoine sont aussi l’occasion de visiter des monuments plus rarement ouverts au public.

Samedi, accompagnés par un guide-conférencier, férus d’histoire et curieux ont pu gravir les 122 marches de la Tour du Doyenné et profiter également après l’effort, on l'imagine, d’une exceptionnelle vue sur Chalon-sur-Saône.

SBR