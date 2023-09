Journées Européennes du Patrimoine / Musée Niépce : le public était nombreux ce samedi !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée Nicéphore Niépce vous propose de venir découvrir ou redécouvrir les deux expositions temporaires ‘Kate Barry, my own space’ et ‘Bertrand Meunier, Erased’, dont ce sont les derniers jours. Des rencontres avec les professionnels du musée sont organisées, notamment pour découvrir des photographies originales et des revues photographiques sur le thème du sport, thématique de ces JEP 2023 et la visite du laboratoire numérique possible également ce dimanche (14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17, jauge limitée à 7 personnes).

Comme tous les ans, des visites flash « Aux origines de la photographie » sont mises en place. Les membres de la Société des amis du musée Nicéphore Niépce proposent leur traditionnelle vente d’ouvrages et de tirages photographiques et l’atelier ‘Cyanotype’ a séduit petits et grands ! (Encore ce dimanche à 14h, 15h30 et 17h. Durée 1h, sur inscription 03 85 48 41 98 ). Enfin, le musée propose aux visiteurs de décerner le « Prix du livre photo ».

SBR