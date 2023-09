A l’occasion des JEP*, le temple protestant de Chalon-sur-Saône a ouvert ses portes

Deux temps forts ont ponctué la journée de samedi : une conférence avec Lama Dreulma et une très belle exposition du peintre J.C. Bligny qui se prolongera jusqu’au 24 septembre !

Situé 25, rue Carnot à Chalon-sur-Saône, les portes du temple étaient ouvertes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Lorsque nous arrivons, dès l’ouverture, il y a déjà des visiteurs, auxquels nous nous joignons, qui découvrent les lieux et qui questionnent Lesley : « Quelle est la différence entre catholicisme et protestantisme ? », s’ensuivent quelques explications qui profitent à tous.

Ce temple fait partie des paroisses Chalon-Tournus-Sornay dont Laurence Tartar, Pasteure a la charge ; d’ailleurs un protocole de fusion est actuellement en cours. Nous apprenons que la rue Carnot n’est pas l’emplacement d’origine du 1er temple protestant à Chalon. En effet, d’autres temples furent édifiés en d’autres lieux et détruits au cours mouvementé de l’histoire.

« Le poète Philibert Guide (dont nous avons donné le nom à notre salle paroissiale) a vécu cette période. Il a écrit un recueil La Colombière et Maison Rustique et des fables morales dont plusieurs ont été reprises par La Fontaine. Son fils Daniel (seul survivant de ses 17 enfants) a été présent à l’inauguration d’un Temple construit près du pont des Chavannes en 1602. », explique Lesley.

Détruit à son tour, un projet de nouveau temple est appuyé par Louis-Elie Barry, futur adjoint au maire, qui présidera dans les années 1830 un Comité pour la construction d’un temple. Celui-ci sera inauguré en 1839, il se dotera par la suite d’une salle paroissiale. L’ensemble est à l’accoutumée assez dépouillé car les temples protestants ne sont pas décorés d’images.

Cependant toute cette semaine, vous pourrez admirer (lundi, mardi, jeudi et samedi 14h - 17h ; mercredi et vendredi 10h-12h et 14h- 17h) les peintures de Jean-Claude Bligny, « passionné par les religions, persuadé « qu’elles sont toutes des approches différentes d’une même réalité » ».

Samedi, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Lama Dreulma a animé une conférence, qui a réuni une trentaine de personnes, sur le thème : « Jésus-Christ était-il bouddhiste ? ». A noter que le temple de Chalon-sur-Saône propose, tout le long de l’année, un cycle d’études bibliques oecuméniques (Eglise de Chalon, Tournus et environs, Salle Philibert-Guide, 25, rue Carnot à Chalon-sur-Saône. Renseignements : laurence.tartar.07@gmail.com

* JEP : Journées Européennes du Patrimoine.