Du monde sur le pré pour l’école de rugby du CRC

Samedi 16 septembre le Baby Rugby débutait sa première séance de la saison et ce malgré les quelques gouttes de pluie que gratifiait le ciel en cette matinée.

Ce sont 7 moins de six ans qui ont été attentifs aux jeux proposés par Ludovic Devlieger et Kylian Calon. Des enfants qui ont beaucoup aimé ainsi que les papas présents comme le club avait bien précisé. Bien noter l’horaire et jour du baby rugby, le samedi matin de 9h à 10h.

L’occasion également de confirmer les inscriptions en plus de celles recueillis lors du Forum des associations. L’équipe dirigeante de l’école espère avoir une bonne retombée lors de la distribution des tracts dans les écoles primaires et maternelles sachant qu’à Chatenoy le Royal le rugby peut commencer dès l’âge de 4 ans.

Pour les niveaux d’âge U8, U10 et U12 l’entrainement a eu lieu dans la continuité du baby rugby, de 10h à 12h pour le samedi sachant que ces trois catégories d’âge se retrouvent aussi le mercredi après-midi de 14h à 16h, toujours au stade de rugby rue de Charréconduit à Chatenoy le Royal.

Tom Rateau et Kylian Calon se chargent de la catégorie des U8 avec entre autre pour cette séance du placage sur les boudins en plus de jouer ballon en mains pour apprendre à faire des passes.

Coté des U10 et U12 les enfants étaient sous la coupe de Ludovic Devlieger et Arnaud Janin. La aussi un travail intense sur du jeu au sol avec en finalité un match entre eux, ce qui a permis à deux nouveaux de mieux faire l’essai et sans doute de renouveler l’expérience voir s’inscrire.

Ce samedi 23 septembre 2023 se déroulera un premier plateau pour les U8 U10 et U12 à Couches, l’occasion de faire connaissance avec d’autres clubs.

JC Reynaud