Rugby : le CRC a bien joué sa carte pour battre le RC Vesoul

Victoire 20 à 13 pour ce premier match d’une nouvelle saison en Régional 2 du Chatenoy Rugby Club. En ouverture du Championnat saison 2023 - 2024, le CRC recevait ce dimanche 17 septembre 2023 le RC Vesoul, pensionnaire de Fédérale 3 la saison dernière et qui a fait le choix à l’inter-saison de revenir en Régional 2 ( ex Promotion d’Honneur), c’est à dire deux niveaux en dessous, et ceci pour des raisons d’effectif.

Une différence de niveau importante dont les Châtenoyens se sont méfiés et sans doute testés en premier mi-temps. On sentait l’envie mais aussi le besoin de bien mettre en place le plan de jeu travaillé lors des deux mois de préparation.

Deux mi-temps, deux niveaux.

Visiblement, lors de la première mi-temps, les deux camps cherchent à imposer leur jeu et Vesoul fait un peu valoir son expérience Fédérale dans l’organisation du jeu, particulièrement en touche et dans le lancer de jeu sur la ligne de 3/4. Chatenoy défend bien mais commet des fautes au sol ou de placement. Au jeu des pénalités Vesoul passe devant à la 20e minute ( 3 - 6) puis profitant d’une erreur de défense aux alentours de la 35e minute, va planter un essai qui sera transformé amenant le score à 3 - 13 à la mi-temps.

En seconde période on sent visiblement une envie de s’imposer de la part des joueurs du CRC. Le jeu se met en place et surtout s’accélère du coté de la mêlée avec un Huguenot ayant permuté avec Giacomin au poste de n°9. Les avants font le boulot et dominent en mêlée, les balles sortent vite et les 3/4 reçoivent de bons ballons pour jouer rapidement et mettre le feu dans la défense adverse.

Une pénalité ramène le score à 6 - 13 puis le CRC exploite une belle balle depuis ses propres 40m permettant de bien lancer la cavalerie et permettre au finisseur Pointurier d’aller déposé la balle en terre promise laissant la transformation à Beauviche. Le score est désormais de parité à 18 minutes de la fin du match. (13 - 13)

Malgré la ténacité des joueurs de Haute Saône, le CRC continue à jouer son jeu. La concrétisation se fait sentir 7 minutes avant le coup de sifflet final de Christophe Bouillet en envoyant le feu-follet Huguenot marquer son premier essai en Championnat, essai qui sera transformé par le capitaine Beauviche.

Un résultat mérité

Le score final reflète l’excellent travail de tout le groupe et qui laisse présagé de bonnes augures pour cette saison. Il faudra avant tout concrétiser aussi devant Seurre, dimanche prochain à Charréconduit. Une grosse équipe qui semble bien armée et qui a fait un gros score du coté de Toucy dans l’Yonne.

Pour les coachs David Touam et Jean-Charles Balency le sourire était visible : « Certes tout n’est pas parfait mais ce match a beaucoup de positif face à une grosse équipe de Vesoul qui ne l’oublions pas jouait en Fédérale 3 la saison dernière et dont le plan de jeu est bien en place avec des joueurs de qualité. Nous avons rencontré une bonne équipe. A nous de rester sur terre pour la suite et de travailler dès mercredi pour les matchs contre Seurre qui nous recevons. »

De son coté l’équipe Réserve a malheureusement perdu son match à la dernière minute, alors qu’elle menait 28 à 26, en prenant un essai casquette, un manque d’attention qui donne la victoire à Vesoul sur le score de 28 - 31. Un peu de déception mais une volonté de bien faire.

JC Reynaud