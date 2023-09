AVIS DE DECES - Monsieur Pierre COULON

CHALON-SUR-SAÔNE



Jérôme et Maria,

Christophe et Hanane,

ses enfants ;

Inès, Ilian, Luna, Paloma et Léo,

ses petits-enfants ;

Annie COULON,

son ex-épouse ;

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre COULON

à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 20 septembre à 14 heures en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône.

Pas de fleurs, pas de plaques.

Une boîte à dons sera à votre disposition au profit de la recherche contre le cancer.