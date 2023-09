AVIS DE DECES - Monsieur Christian GENELOT

GERGY



Nathalie, son épouse ;

Laura et Sofiane,

Gwendoline et Christopher,

ses filles et leurs conjoints ;

Mickaël,

Israa, Octavia,

ses petites-filles ;

Daniel et Henriette,

ses parents ;

Marie-Rose Blonde,

sa belle-mère

Gérard et Mauricette,

Hubert,

Isabelle et Jean-Luc

Roseline et Sylvain,

Agnès et Vladimir,

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

ainsi que toute la famille ,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christian GENELOT

survenu à l'âge de 61 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 20 septembre à 10h30 en l'église de Gergy.

Christian repose à la chambre funéraire de Ciel, ZA Charbonneau.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille rappelle à votre souvenir

André BLONDE

son beau-père,

décédé en 2017.