De belles actions et animations du réseau Zoom en perspective pour la Semaine de la Mobilité

Pour sa dix-septième édition, la Rentrée du Transport public met en lumière les hommes et les femmes du transport public : les agents qui prennent en charge nos trajets et les usagers qui contribuent à une mobilité plus durable.

À cette occasion, le réseau ZOOM sera présent dans les entreprises durant toute la Semaine européenne de la Mobilité.

Après une inauguration le lundi 18 septembre à 11 heures au Centre hospitalier William Morey, inauguration avec des plans d'information ZOOM présentant les voies d'accès au CHWM par transport en commun dans un objectif de favoriser les mobilités douces, le réseau Zoom sera présent ce mardi 19 septembre autour d'un stand de la mobilité sur le site de Framatome de Chalon-sur-Saône de 7 heures 30 à 9 heures et de 12 heures 45 à 14 heures.

La grande animation de la semaine aura lieu Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare) mercredi 20 septembre où les équipes Zoom seront présents pour un jeu 100% transport et 100% gagnant !

Le principe est simple : des cônes munis d'un buzzer seront disposés sur un lino personnalisé représentant deux lignes de bus du réseau ZOOM (ligne 1 et ligne 2). Au total, il y a 5 cônes placés à hauteur des arrêts de chaque ligne de bus. Au début de chaque partie, les participants se positionneront au début d'une ligne et devront appuyer sur les buzzers de leur ligne le plus rapidement possible. À la fin de la partie, les participants seront tous gagnants et pourront tirer au sort un lot parmi une centaine de cadeaux. Le gagnant de la partie pourra tenter de remporter l'un des 3 chèques cadeaux Chalon Centre Commerces (les 3C) d'un montant de 100 euros.

Les équipes du réseau Zoom profiteront de cet événement pour faire une exposition et des tests de vélos à assistance électrique véloZOOM.

Jeudi 21 septembre, le stand mobilité sera au Centre hospitalier William Morey de 10 heures à 16 heures, et le vendredi 22 septembre à l'Hôpital privé Sainte-Marie de 11 heures à 15 heures.

Les équipes du réseau Zoom présenteront l'offre du réseau de transport urbain du Grand Chalon. Ce sera également l'occasion de découvrir et tester les vélos à assistance électrique du service véloZOOM.

Pendant cette semaine de la mobilité, le réseau ZOOM propose des offres commerciales exclusives. Ainsi, le ticket SMS sera à 1 euro au lieu de 1,20 euros et l'abonnement mensuel tout public ORANGE sera de 15 euros au lieu de 30 euros, soit une réduction de 50%.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati