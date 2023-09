33ème rentrée sportive au KARATHAÏ Chalon

Après une belle saison passée, avec de très bons résultats nationaux et régionaux, d'excellents résultats aux divers passages de grades, le Karathaï démarre sa 33ème rentrée.



•Full Contact Karaté

•Muay-Thaï

•Kick-Boxing

•MMA-Karaté Mix

•Cross-Training



Les cours ados-adultes se déroulent le lundi, mercredi, jeudi et samedi avec Patrice et Mathieu* Piquerez, 7ème et 5ème dan, diplômés d'état, DEJEPS.

*Instructeur fédéral en Muay-Thaï et Kick-Boxing



Cours enfants avec le Boxing Kids, le mercredi à 17h par Alexis MEROT, 4ème dan, instructeur fédéral et champion de France Karaté Contact 2023.



Séance découverte aux heures des cours.



Tous renseignements sur www.karathai.fr ou sur insta karathai_chalon