MISS BOURGOGNE - Elles sont 12 candidates à concourir pour le titre de Miss Bourgogne 2023.. et c'est à Chalon que ça se passera !

Cinq jeunes femmes sont de Saône et Loire : Coraline AILLARD de l’Abergement St Colombe, Célya BLÉ-VERNATON de Virey le Grand, Jade FLOREDUZ de Fuissé, Luna LACHARME de la Chapelle de Guinchay et Juliette NADEAU de Louhans. Quatre de la Côte d’Or : Léna CLERC de Dijon, Lili DESBUISSON de Dijon, Lison GUICHARD de Villers-la-Faye et Jade PASSOT de Nuits Saint Georges. Deux de la Nièvre : Carla LION de Chevenon et Anne PHEULPIN de Decize. Une candidate de l’Yonne Tanya POZZO.

Seront présentes Miss France 2023 Indira AMPIOT ainsi que Lara LEBRETTON Miss Bourgogne 2022, elles remettront la couronne à la nouvelle élue qui représentera la Bourgogne à Miss France 2024.

L’élection Miss Bourgogne 2023 sera également visible en Direct sur la Chaine YouTube et sur la page Facebook du Comité Miss Bourgogne.

Le grand public pourra également voter par SMS pour sa candidate préférée du vendredi 6 octobre 8 heures au dimanche 8 octobre 16 heures - Voir les modalités du votes SMS sur la page Facebook du Comité Miss Bourgogne.

Les votes par sms et les votes par bulletins dans la salle seront comptabilisés pour ressortir les 6 premières.

C’est un jury de 7 personnes qui élira Miss Bourgogne et ses Dauphines parmi les 6.

Le jury est composé de personnalités, de partenaires et de Madame Cindy FABRE Directrice du Concours Miss France.

L'élection Miss France 2024 se déroulera au Zénih de Dijon le 16 décembre et sur TF1.