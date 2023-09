Créé en 2002 par Roland Giraudet, le comité de jumelage de Crissey correspond donc avec une ville allemande à une centaine de kilomètres de la frontière.

Le comité est composé d’une trentaine d’adhérents et son conseil d’administration contient 1/3 de représentants du conseil municipal.

Guillaume Putoud, conseiller municipal crissotin, était d’ailleurs présents au forum des associations le 9 septembre dernier aux côtés de Marie-Thérèse, Roger et Jean-Marc, membres du comité d’administration afin de promouvoir leurs activités.

Chaque année, l’objectif du comité est d’organiser une rencontre avec leurs correspondants allemands.

En 2023, pour fêter les 20 ans de l’association, une délégation crissotine s’est déplacée à Fürfeld.

En mai 2024, le comité de jumelage va donc recevoir un groupe d’allemands sur nos terres bourguignonnes.

« Cela demande des moyens financiers évidemment mais aussi toute une logistique puisque le but est vraiment de partager nos us et coutumes avec Fürfeld donc les correspondants sont logés dans les familles » a expliqué Guillaume Putoud à Info Chalon.

Pour contribuer à financer cet échange, le comité vous donne donc rendez-vous le 30 septembre prochain avec leur « Fête de la bière » !

Au programme : de la bière donc, un repas dans le thème, de la musique et bien sûr beaucoup d’ambiance !

Pour plus amples informations ou pour réserver votre repas, vous pouvez contacter les organisateurs par téléphone au 06 27 06 69 48 ou par mail à jumelagecrissey71530@gmail.com

Amandine Cerrone.