Nouveau titre national pour le team chalonnais TMX COMPETITION

Début septembre à Brienon, c'est devant plus de 15 000 spectateurs que l'équipe chalonnaise a brillé. La démonstration sans détour que la discipline prend sur les bords de Saône, le tout coachée par Thibaut Mugnier. Après avoir eu son titre de Vice Champion de France 125 CM3, Jules Pietre gagne son titre de Champion de France SX ACADEMY ! Une belle démonstration de force qui vient couronner de belles formations pour cette dernière étape des épreuves outdoor.

Agé de 17 ans, Jules Pietre devient à n'en pas douter l'un des pilotes spécialiste de la discipline en supercross, clôturant une saison parfaite de l'aveu même de son coach Thibaut Mugnier, interrogé par info-chalon.com.

Le team Chalonnais TMX COMPETITION s'installe au fil des années comme une vraie référence nationale sur la discipline. Et ce n'est pas l'accumulation des titres nationaux qui viendra démentir cet état de fait. "On monte en puissance au fil du temps, avec près de 10 000 élèves par an au sein de notre école moto, avec des Enzo ou Elvis, des jeunes qui montent vite".

Place désormais aux championnats Indoor avec des présences dans les salles de Grenoble, Paris ou Lyon. Le TMX compétition du Chalonnais est composé de 6 pilotes étroitement lié au motoclub Tmx PowerSport installé à Allériot. Si vous souhaitez plus d'infos sur cette discipline, n'hésitez pas à solliciter ici.

Laurent Guillaumé