Quand la jeunesse Chalonnaise fête la mobilité

Mercredi après-midi, le réseau Zoom proposait des animations à l'occasion de la Semaine européenne de la Mobilité sur la Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare). Plus de détails avec Info Chalon.

À l'occasion de la Semaine européenne de la Mobilité et de la Rentrée du Transport public, le réseau Zoom proposait ce mercredi 20 septembre un jeu 100% transport et 100% gagnant sur la Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare), de 14 heures à 18 heures.

Le principe était simple : des cônes munis d'un buzzer étaient disposés sur un lino personnalisé représentant deux lignes de bus du réseau ZOOM (ligne 1 et ligne 2).

Au total, il y a 5 cônes placés à hauteur des arrêts de chaque ligne de bus. Au début de chaque partie, les participants se positionnaient au début d'une ligne et devaient appuyer sur les buzzers de leur ligne le plus rapidement possible.

À la fin de la partie, les participants étaient tous gagnants et pouvaient tirer au sort un lot parmi une centaine de cadeaux.

Le gagnant de la partie pouvait également tenter de remporter l'un des 3 chèques cadeaux Chalon Centre Commerces (les 3C) d'un montant de 100 euros.

Une centaine de jeunes ont participé à cette animation.

Les équipes du réseau Zoom ont profité de cet événement pour faire une exposition et des tests de vélos à assistance électrique véloZOOM.

Étaient notamment présents, Karine Plissonnier, vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et des transports, David Edmont, le directeur de Transdev-STAC, et Estelle Choukroun, la responsable marketing de Transdev-STAC.

Toujours dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité et de la Rentrée du Transport public, le réseau Zoom tiendra un stand de la mobilité au Centre hospitalier William Morey de 10 heures à 16 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati