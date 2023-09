La journée vendanges de la Confédération des Appellations et Vins de Bourgogne s'est posée à Mercurey

C'est un rituel inscrit depuis de nombreuses années dans l'agenda de la CAVB et de la Fédération des maisons de négoce de Bourgogne. Alors que les vendanges se terminent au beau fixe, les services de l'Etat et élus étaient invités par les deux organisations professionnelles viticoles pour évoquer leurs bilans et problématiques. Sujet central au coeur des interrogations, celui de la main d'oeuvre. Un sujet qui accapare tous les pans de l'économie française et sans doute encore plus la viticulture, qui a besoin de beaucoup de bras sur une très courte durée. Les services de l'Etat, représentés par Franck Robine, Préfet de région et Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire, ont bien sûr pris toute la mesure des interrogations posées par la CAVB et la FNEB.

Les honneurs de l'accueil à la maison Faiveley, sont revenus à Erwan Faiveley, qui a profité de l'occasion pour retracer la belle aventure de la maison, née à Nuits Saint Georges avant de s'élancer sur la Côte Chalonnaise dans les années 30. Aujourd'hui, la maison gère 66 hectares avec une soixantaine d'appellations dont son célèbre La Framboisière qui fait toute la renommée de Faiveley.

Laurent Guillaumé