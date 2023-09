"Alors qu’on nous somme d’économiser l’eau, l’énergie, de trier nos déchets, un immense gaspillage ne semble poser aucun problème, celui de la production des armes" dénonce les communistes du Grand Chalon

" Nous avons donné rendez-vous à la presse devant des lycées chalonnais, car l’avenir de cette jeunesse, de nos enfants, petits enfants, se décide dans les choix politiques que nous ferons.

Alors qu’on nous somme d’économiser l’eau, l’énergie, de trier nos déchets, un immense gaspillage ne semble poser aucun problème, celui de la production des armes.

N’est-ce pas la première chose dont on devrait se passer pour assurer une transition écologique ?

21 septembre : journée internationale de la Paix

Nous sommes ici, en cette veille du 21 septembre, journée internationale de la Paix, pour informer la jeunesse de cette course à l’armement et le pire de tous, l’armement nucléaire.

Alors que les besoins humains fondamentaux : se nourrir, se soigner, se loger, s’éduquer, sont loin d’être comblés, y compris, dans notre pays, des sommes folles sont dépensées pour la défense. Les dépenses militaires mondiales ont doublé en 20 ans, pour atteindre plus de 2 000 milliards de dollars !

En France, on rationne les services publics, les collectivités. Il manque des profs, les classes sont surchargées, la liste des mal-logés, mal-soignés, malnutris, mal-retraités s’allonge et le sénat vote pendant l’été une loi de programmation militaire pharaonique de 413 milliards d’euros pour la période 2024 – 2030. Le plus important budget depuis les années 60 ! Seuls les sénateurs communistes et 2 écologistes ont refusé de la voter.

Le comble, c’est que 50 milliards vont permettre d’améliorer l’arme nucléaire !

La fédération du Parti communiste de Saône-et-Loire appelle les élus des collectivités du département à faire voter la résolution demandant à notre gouvernement de ratifier le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires.

13 octobre : mouvement syndical européen

Il n’y a pas que les industries d’armement qui font des profits records, les géants du CAC 40 ont cumulé 81 milliards de bénéfices nets sur les six premiers mois de l’année 2023, soit une hausse de 15 % sur un an.

Aussi nous appelons les travailleurs de France à rejoindre le 13 octobre les cortèges de l’Intersyndicale qui avec le mouvement syndical européen appellent à une journée de mobilisations et de manifestation contre l’austérité et pour l’augmentation des salaires, des pensions et l’égalité femme-homme.

18 novembre : rassemblement contre l’inflation

Le Fonds monétaire international estime en juin 2023, que la hausse des profits est responsable de 45 % de l’inflation depuis 2022. La guerre en Ukraine est un bon prétexte pour augmenter les marges. C’est du racket ! La pauvreté augmente quand la France est en troisième position, derrière les États-Unis et la Chine pour son nombre de millionnaires en dollars.

Le PCF Grand Chalon appelle les citoyens qui n’arrivent plus à finir le mois à cause des augmentations de l’essence, de l’alimentation, de l’électricité, des frais médicaux, des frais d’études etc…., à se mobiliser pacifiquement le samedi 18 novembre dans le respect du bien commun et la fraternité pour exiger du gouvernement qu’il légifère pour les protéger de la voracité de ces entreprises sans scrupules.

Nous invitons les organisations associatives, syndicales et politiques du Chalonnais à coorganiser cette initiative le samedi 18 novembre en nous contactant.

23 septembre : marche contre les violences policières

Nos policiers nous en avons tous besoin. La police a une mission essentielle de service public, celle de gardien de la Paix. Chaque jour, la police intervient pour un vol, une agression conjugale, pour éviter les morts sur la route, pour assurer le premier maillon de la justice. Nous voulons une police de proximité, avec des moyens à la hauteur de ses missions et avec de meilleures conditions de travail.

Mais ce gouvernement dévoie les missions de la police républicaine pour réprimer toute contestation sociale ou politique. Il instrumentalise l’immigration pour cacher les véritables bénéficiaires de sa politique : les capitalistes de la finance, ceux qui font augmenter les prix mais pas les salaires.

Diviser pour régner. Cette politique fracture dangereusement la société.

Nous disons STOP !

Aussi, la section PCF Grand Chalon a signé l’appel à manifester samedi 23 septembre ,10h30 place de Beaune, contre le racisme, contre les violences policières et pour la justice sociale. "