Invitation des résidents à la réunion publique sur les plans de prévention des risques d’inondation de la Seille (Branges, Louhans, Sornay et Vincelles)

Les communes de Branges, Louhans, Sornay et Vincelles sont particulièrement ciblées par la réunion publique.

En Saône-et-Loire, près de la moitié des communes sont exposées au risque d’inondation par débordement de cours d’eau. C’est le cas des communes en bordure de la Seille, notamment Branges, Louhans, Sornay et Vincelles.

La prévention des inondations est une priorité de l’État. Il s’agit d’informer les populations exposées, réduire la vulnérabilité des biens situés en zone inondable et y éviter les nouveaux aménagements.

Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) réglementent l’aménagement et les usages des sols en zone inondable. Les services de l’État ont engagé la révision des PPRI de la Seille sur les communes de Branges, Louhans, Sornay et Vincelles, en concertation étroite avec les maires et le président de la communauté de communes.

Le projet de PPRI révisé sera présenté à l’occasion d’une réunion publique, avant la phase proprement dite d’enquête publique prévue du 9 octobre au 10 novembre 2023.

Toutes les personnes résidant dans ces communes, directement installées en zone inondable ou simplement soucieuses de connaître les modalités de gestion du risque inondation, sont invitées à participer à la réunion publique d’information qui se déroulera le :

jeudi 21 septembre 2023 à 18h, salle du Palace à Louhans

Des plaquettes d’information sont disponibles en mairie, et consultables sur le site Internet de l’État : www.saone-et-loire.gouv.fr dans la rubrique Politiques Publiques/Environnement/Risques naturels et technologiques/Révision des PPRI et autres démarches/révision des PPRI Seille .