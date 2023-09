C'est la fête de la pêche ce samedi au Bastion Sainte Marie à Chalon

La première édition de la « Fête de la pêche » à Chalon-sur-Saône se déroule ce samedi , sur les bords de Saône - « Quai du Port-Villers » et « Bastion-Bas ». En collaboration avec l'Aappma La Gaule Chalonnaise et de nombreux autres partenaires

Au programme

Buvette et restauration,

Vide-greniers,

Stand de la Fédération de pêche de Saône-et-Loire (Simulateurs de pêche, aquariums, piscine, renseignements pêcheurs, …),

Initiations gratuites : pêche au coup, au leurre, en float-tube, à la mouche et aux canards,

Multiples démonstrations de pêche (coup, carpe, feeder, silure, mouche),

Représentant du magazine "La peche et les poissons", "Média Carpe" et de l'équipe "Fox International".

Diffusion du film "Carpe, destination Saône et Loire " et "La magie des grands lacs", vol3 de Fox International sur la pêche de la carpe, en avant-première,

Stand de l'Adapaef 71 pêcheurs amateurs aux engins et aux filets du 71,

Stand Rivtec (Boutique et atelier nautique animé par la quête de l'excellence),

Artiste peinte et concepteur de canne.

De nombreux goodies à gagner.

Souvent nommé comme capitale de la pêche, la ville de Chalon-sur-Saône a déjà accueilli de nombreuses manifestations d’ampleurs.

TOMBOLA : de nombreux lots à gagner, offerts par nos partenaires, différentes marques ou sociétés que l'on voudrais remercier par la même occasion (Sport & Nature Chalon - Veloland, Pacific Peche, Decathlon, Navicom, Arti watt et l'entreprise Gilles Mornat). La vente de ticket se fera directement vers la caisse de la buvette centrale : 2 euros la case, 5 euros les 3 cases.

L'argent gagner par cette tombola sera directement remis dans le budget des poissons 2023/2024 de l'AAPPMA