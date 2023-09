Viva Factory : Qui a dit que l'Industie c'est pas une voie d'avenir ?

Au cœur de la région de Bourgogne Franche-Comté, première région industrielle de France, Viva Factory met à l'honneur les acteurs industriels locaux engagés et leur donnera l'occasion de changer le regard que nous portons tous sur l'industrie. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme l'explique Sébastien Martin, son président, « le Grand Chalon fait partie de ces territoires qui ont refusé la théorie du déclin industriel pour orienter très tôt leur stratégie en faveur de l'industrie du futur et de ses acteurs».

Territoire de reconquête industrielle, le Grand Chalon, aujourd'hui activateur d'énergies, accompagne le développement, les mutations et les ambitions d'une filière locale engagée, et développe une offre de formation supérieure de qualité pour assurer sa réindustrialisation.

«Un rôle de circonstance à l'heure où la relance industrielle de notre pays est une nécessité pour notre transition écologique, notre souveraineté et notre cohésion», poursuit le président du Grand Chalon.

Conscient des enjeux d'attractivité et de féminisation des métiers industiels, le Grand Chalon a imaginé Viva Factory, un événement inédit pour faire découvrir l'industrie de demain, ses filières de formation, ses métiers et les entreprises qui dynamisent le territoire du Grand Chalon et au-delà.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati