Une première fête de la pêche à Chalon qui s'inscrit déjà comme un succès

Bravo à l' Aappma La Gaule Chalonnaise et la Fédération départementale de pêche pour cette excellente initiative.

L'Aappma La Gaule Chalonnaise fait figure de l'une des plus importantes société de pêche française avec plus de 4300 adhérents. C'est dire le besoin que représente une telle initiative, née d'une discussion informelle avec les services de la ville de Chalon, a confié ce samedi matin, à l'ouverture, Anthony Paillard, Président de l' Aappma La Gaule Chalonnaise. Une toute première édition de la fête de la pêche qui entend bien s'inscrire dans la durée, mais avec sans doute une rotation tous les deux ans, compte tenu du nombre de sollicitations. Sur quelques centaines de mètres, petits et grands, ont eu sous la main toutes les informations concernant la pêche. De la truite aux carnassiers, tout était à portée de main, pour le grand bonheur des passionnés. Une initiative à saluer qui permet de rappeler à quel point ce secteur du département est particulièrement apprécié par les pêcheurs.

Bravo encore à toute l'équipe pour l'organisation... A découvrir jusqu'à 18h ce samedi.

L.G