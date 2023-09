PINETTE EMIDECAU - Le 160e anniversaire symbole d'innovations majeures

Ils étaient tous là, afin de fêter comme il se doit, cet anniversaire hors-norme pour une entreprise chalonnaise. Combien sont-elles à afficher une telle histoire ? Combien sont-elles à avoir réussi à préserver l'essence même de leur histoire ? Pinette Emidecau, entreprise installée sur SaôneOr, a su se réinventer tellement de fois qu'elle passe à travers les crises, rebondissant du nucléaire à l'armement, de l'automobile à l'aéronautique avec désormais un marché du retrofit au sein duquel, elle s'installe comme un acteur incontournable.

En maître de cérémonie, Jérôme Hubert, Pdg de PEI, avait pris soin de convié à l'anniversaire, l'ensemble de ses directeurs de site et agents à l'international. On aura parlé Italien, américain, chinois ou allemand ce vendredi dans les locaux de PEI. 4 langues indispensables au développement à l'international de l'entreprise dont 70 % de son marché est assuré par l'export.

171 collaborateurs dans le monde, 50 millions d'euros de chiffre d'affaire et Tifaani en guest-star

Depuis 1863, date de la naissance de l'entreprise par Gustave Pinette, fils de boulanger à Saint-Léger sur Dheune, PEI s'est toujours penché sur la question de la fabrication et de la réparation des machines industrielels. Au coeur de la révolution industrielle du XIXe siècle, Pinette a vite trouvé sa vitesse de croisière tant les besoins en convoyeurs de mine de charbon étaient démentiels. 160 ans plus tard, PEI est plus que jamais là, avec un accent toujours plus fort sur la seconde vie donnée aux machines industrielles.

Les presses qui font tout le savoir-faire de PEI, sont sans cesse performées, afin de coller au plus près des nouveaux matériaux, toujours plus légers.

La décarbonation de nos modes de vie obligent à une adaptation permanente de nos outils de production, et c'est là où PEI a su tracer sa route. L'arrivée sur le marché de Tifaani, une presse d'un nouveau genre, sera un banc mis à disposition des clients de l'entreprise. D'un montant d'investissement de 1,6 million d'euros, et co-financés dans le cadre de France Relance à hauteur de 800 000 euros, c'est un vrai saut dans le futur qui est permis grâce à Tifaani. "Ca sera la possibilité d'introduire sur le marché des choses qui n'existent pas encore" a insisté Jérôme Hubert, avant de procéder à son inauguration, en présence de nombreux élus. Mieux encore, c'est un partenariat avec une entreprise bourguignonne spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui va donner à Tifaani, un bond en avant.

Une aventure industrielle qui repose sans cesse sur des acquisitions

Pinette Emidecau, c'est aussi, l'aventure industrielle d'une famille qui n'a fait que s'agrandir. Avant la seconde guerre mondiale, c'est l'acquisition de Blache, entreprise dédiée aux machines spéciales et presses hydrauliques haute pression. En 1968, Pinette reprend Emidecau, Darragon en 1990, SOCAD en 1992, Jean Perrot en 1993 spécialisée dans la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux en feuilles et des profilés. En 1998, PEI s'installe aux USA.

En 2003, c'est l'acquisition de SNEPRO, spécialisée dans les outillages, moyens d'assemblages, bancs de tests et machines spéciales. En 2009, c'est l'Allemagne qui entre dans le jeu avec l'acquisition de HERZ en Basse-Saxe, avec les machines de transformations des plastiques composites. En 2014, place à la Chine.

Enfin en 2022, c'est l'acquisition de GADE dans la vallée du Pô, toujours dans les métaux en feuille.

Le leader des procédés thermoplastiques

Fibres, résines, PEI s'en est fait au fil du temps sa spécialité. Une spécialisation qui va totalement dans le sens de l'Histoire, tant le principe de l'allégement des modes de déplacement est prioritaire. Les produits thermoplastiques, recyclés quasi à l'infi, vont permettre à PEI de décrocher toujours plus de contrats et notamment dans l'aéronautique ou encore l'aérospatiale.

La protection balistique est devenu également un marché très porteur en Australie ou aux Etats-Unis, avec de jolis succès enregistrés ces dernières années. Ainsi, à eux seuls, les marchés américain et chinois représentent 15 et 20 % du chiffre d'affaire de l'entreprise.

Aucun secteur de l'économie n'échappe à la technologie de PIE, au point de s'assurer une belle longévité, sans mettre tous ses oeufs dans le même panier.

A tour de rôle, les élus ont salué l'Histoire de l'entreprise chalonnaise, et leur fierté de l'accompagner.

Laurent Guillaumé