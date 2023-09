Près du millier d'entrées pour le vide-greniers de l'amicale des sapeurs-pompiers de Varennes le Grand

L'amicale des sapeurs-pompiers de Varennes le Grand et Saint-Loup de Varennes était sur le pont ce week-end.

141 exposants et 950 entrées, c'est le bilan de ce week-end hors norme pour l'Amicale des sapeurs-pompiers des deux communes voisines. Un temps d'automne très estival, associé à la convivialité et l'humour ont fait le reste. Les bénéfices de cette manifestation participent aux moments conviviaux de ce centre en plein recrutement. Le chef de corps l'adjudant chef Fabrice Chevillard a recruté 12 sapeurs pompiers en l'espace de quelques mois. Le Président Romain Pillon et son équipe de bénévoles étaient aux anges à l'issue de ce gros week-end festif. Bravo à l'amicale pour ce généreux moment qui en appelle d'autres.

Photos Guillaume MELINE