L’association "47/51" de Châtenoy le Royal en assemblée générale ordinaire ce jeudi 21 septembre 2023.

Avec l’ouverture de l’association aux années 1952, 53, 54 et 55, 10 nouveaux adhérents étaient présents à l’AG 2023.

"47/51", une jeune association qui réunit désormais les anciens habitants de Châtenoy nés entre 1947 et 1955 ayant habité la commune avant 1965.

Ce jeudi 21 septembre s’est déroulée l’AG de l’association "47/51" (le nom ne change pas) sous la présidence de Michel Tremoy et du bureau. Pascale Lepers adjointe à la mairie était présente, Vincent Bergeret maire, retenu par des obligations, est arrivé plus tard. La recrudescence du Covid a un peu perturbé l’AG avec quelques absents, toutefois 45 personnes étaient présentes et ont participé au repas organisé pour l’occasion.

L’association, initialement créée pour réunir les anciens châtenoyens et châtenoyennes nés entre 1947 et 1951 qui ont habité la commune jusqu’à 1965, a acté la possibilité aux personnes nées en 1952, 53, 54 et 55 de rejoindre le groupe sous les même conditions définies dans les statuts.

10 nouveaux membres ont rejoint le groupe des 47/51 et étaient présents ce jeudi matin.

La vie de famille, professionnelle a parfois, et même souvent, amené les anciens copains de classe, de quartier, du village à s’éloigner de la commune, l’association est le bon moyen pour se retrouver, passer de bons moments ensemble et se remémorer des souvenirs d’enfance.

C.Cléaux