Très grosse fréquentation aux portes ouvertes du stand de Tir de Châtenoy le Royal ce week-end.

Deux jours intenses où environ 1500 visiteurs ont pu découvrir toutes les disciplines de tir pratiquées au club de Châtenoy et tester, pour ceux et celles qui le souhaitaient, leur capacité et acuité pour ce sport en faisant un parcours leur permettant de tirer aux diverses armes.

300 parcours ont été réalisés par des adultes et des enfants, ce qui leur a permis de tenir des armes de compétitions et faire quelques tirs sur cibles fixes ou mobiles. Les résultats de ces parcours ouverts à tous étaient notés, le dimanche soir les résultats ont été annoncés et une licence a été offerte au 1er poussin non licencié et au 1er jeune non licencié.