Nouvelle victoire des rugbymen de Givry-Cheilly

Givry-Cheilly rencontrait le RC du Pays Maîchois à domicile ce dimanche... et engrange une jolie victoire sur le score sans appel de 50 à 14.

Match à domicile (Givry) contre le RC du Pays Maîchois. Pour Gaëtan Jury, coach , " nous avons rencontré l'équipe de Maîche ce dimanche, avec une belle entame de match de notre équipe avec un essai de notre arrière.

Nous étions assez bien organisé pour poser des problèmes à nos adversaires du jour, qui ont proposé du jeu avec un bel état d'esprit. La première mi-temps était à sens unique, avec 5 essais pour le RGC.

En deuxième mi-temps, nous étions un peu plus désorganisés à cause de nos 2 cartons blancs en commettant 11 pénalités, ce qui a permis à Maîche de scorer à deux reprises. Au retour de nos deux joueurs sur le pré, nous avons remis la main sur le ballon et nous avons scorer à nouveau, pour terminer sur un beau score de 50 à 14.

Merci aux joueurs pour cette implication. "