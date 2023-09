400 élèves des écoles primaires de Saint Rémy sur le terrain pour l’opération "Nettoyons la nature".

Tous, enfants, enseignants et accompagnants, revêtus d’une chasuble fournie par le magasin Leclerc, de gants, de sacs poubelle, sont partis arpenter les rues de la commune pour y faire le nettoyage.

Pour apporter un peu de piquant, les enfants avaient comme défi de ramener la trouvaille la plus insolite.

Info-Chalon a suivi les élèves de Cécile Lefebvre directrice de l’école Lucie Aubrac. 2 groupes ont été formés afin de faire les deux côtés des rues, il y avait le groupe "Papa" et le groupe "Maitresse". Pas de rivalité mais de l’efficacité et on peut le dire et l’écrire, ils ont été très efficaces dans le ramassage des déchets.

Dans les rues on peut y trouver des objets dont on peut se poser la question : qu’est-ce qu’ils font là ? Ce fût le cas d’un tube que les enfants ont rapporté, l’objet insolite était tout trouvé !

Passer de l’autre côté d’un fossé pour ramasser une boite sans se mouiller les pieds, pas toujours évident !

Au détour d’une rue, les grands ont croisé les petits de maternelles sur le retour, eh oui le temps passe vite au grand air !

Le but n’était pas de ramasser simplement les déchets mais ils devaient en faire le tri afin qu’au retour les déchets puissent être mis dans les conteneurs appropriés.

Une belle matinée dehors pour les enfants des 3 écoles de la commune avec, à la clé, la remise de diplômes par Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et Amélie Vion adjointe.

C.Cléaux