GOLF - Amaury Lavollée s’adjuge l’édition 2023 de la coupe Banque Populaire

Gérard Cour n’aura pas réussi dans sa tentative de remporter pour la quatrième fois la coupe Banque Populaire. Vainqueur en 2014, 2015 et 2022, il n’a pris qu’une modeste onzième place lors de l’édition 2023, disputée début septembre et qui marquait la reprise de la saison après la traditionnelle pause des vacances.

Auteur d’une carte de 74

La victoire est revenue à Amaury Lavollée, qui a devancé de trois coups Sylvain Chenu et de quatre coups Edouard Martinon. En rendant une carte de 74, soit 3 au-dessus du par, et malgré quatre bogeys aux trous n°9, n°11, n°16 et n°18 et un double bogey au trou n°10 en partie compensés par trois birdies aux trous n°4, n°14 et n°15, le jeune espoir de l’AS Golf a pris le meilleur sur l’adversité du jour, emmenée par deux joueurs très expérimentés. Victorieux en 2017, Damien Dupuis, aujourd’hui licencié à Besançon, s’est classé cinquième à six coups du gagnant.

Après l’effort le réconfort, a-t-on coutume de dire… A l’issue de la compétition, les cinquante-cinq joueurs en lice, représentant non seulement le Golf de la Roseraie mais aussi ceux d’Avoise et de Chantaco, ont pu reprendre des forces au club house.

Les résultats

2e série dames : brut : 1. Véronique Forin (Chalon) 17 ; net : 1. Brigitte Meslin (Chalon) 37, 2. Françoise Perier (Chalon) 36.

3e série dames : brut : 1. Jacqueline Deliance (Chalon) 7 ; net : 1. Jacqueline Deliance (Chalon) 29.

1re série messieurs : brut : 1. Amaury Lavollée (Chalon) 74, 2. Sylvain Chenu (Chalon) 77 ; net : 1. Théo Joby (Chalon) 67, 2. Amaury Lavollée (Chalon) 67, 3. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 69.

2e série messieurs : brut : 1. Renaud Boucharlat (Chalon) 22 ; net : 1. Jean-Louis Barthelet (Chalon) 42, 2. Alain Perrault (Chalon) 38, 3. Renaud Boucharlat (Chalon) 38, 4. Lionel Bruneau (Chalon) 38, 5. Gilles Beaufay (Chalon) 37, 6. Michel Bejot (Chalon) 37.

3e série messieurs : brut : 1. Gilbert Perrot (Chalon) 10 ; net : 1. Yannick Dubail (Chalon) 38, 2. Gilbert Perrot (Chalon) 33.

4e série messieurs : brut : 1. André Dugenest (Chalon) 13 ; net : 1. Nicolas Ecobichon (Chalon) 62.

Gabriel-Henri THEULOT