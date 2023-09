Frédéric Lonjaret a reçu la plaquette de bronze de la FFB pour son engagement et son investissement

PINETTE EMIDECAU recrute - profitez des journées du patrimoine économique ce samedi pour visiter et déposer vos CV

Retour sur la journée époustouflante et vrombissante des 120 ans HARLEY-DAVIDSON à Chalon

«L’industrie nucléaire s’est remise en ordre de marche de façon extraordinaire» pour le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’