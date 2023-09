Pétanque : l’équipe Seniors de l’ABCR médaille de bronze en finale départementale 3e division

L’équipe de pétanque de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal, forte de son accession 2e Division pour la prochaine saison, se trouvait également qualifiée pour disputer, avec les trois autres premiers des autres groupes, cette Finale à quatre.

En demie finale Chatenoy le Royal a rencontré Laizé, un club fort de ces nombreux champions Régionaux ou Nationaux. Battu 30 à 6 les Châtenoyens ont ensuite rencontré Gueugnon, le perdant contre Marnay de l’autre demie finale.

Cette petite finale a vu la victoire des hommes du Président Rebillard sur le score indiscutable de 28 à 8 permettant ainsi à cette équipe de l’ABCR de revenir avec une médaille de bronze

L’équipe était composée C. Buisset; Durand C. et X.; Legoux P.; Comparet D.; Xiong C. et S.; Desarménien M.; De Micheli J-M.; Chainard E.; Vieublé D. (Coach)

JC Reynaud