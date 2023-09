Lans’fer : le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

Et une fois de plus, cette course fun et déjantée a été une franche réussite puisqu’au total, ce sont plus de 1100 coureurs qui ont pris le départ d’une des 5 courses proposées par Lans’fer.

La matinée a démarré par le Challenge Grand Chalon, qui réunit des équipes représentant une association, un club, une ville ou encore une entreprise.

Et qui de mieux que Sébastien Martin, président du Grand Chalon, pour donner le départ de cette course ?

Pour assister à ce premier départ, Gilles Desbois, maire de Lans, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Louis Margueritte, député de Saône et Loire et Elisabeth Roblot, vice-présidente départementale, avaient également fait le déplacement.

Voici les gagnants de cette première course :

1 - Equipe Plaisir Gourmand

2 - Equipe Les vengeurs masqués

3 - Equipe SARL Bresset Eric

Ensuite, à 13h, c’est la course « Héros » qui a été lancée par Monsieur le Maire, Gilles Desbois.

Un parcours de 6 kilomètres au sein du village avec pas moins de 30 obstacles à franchir.

Voici les podiums de cette course :

Hommes :

1 - GRIZARD Victor

2 - RICHARD Mathieu

3 - HERBIN Alexis

Femmes :

1 - LARTAUD Jeanne

2 - BROGEOT Adeline

3 - GUYENOT Marion



Puis, ces deux courses mythiques ont laissé place à la grosse nouveauté de cette année : le parcours « ados ».

« Les ados trouvaient la course famille trop courte et n’avaient pas l'âge requis pour participer à la course Héros. Nous avons donc créé un parcours de 4km pour 15 obstacles où nous avons pris le parti de ne pas en faire une course mais bien un parcours : donc pas de chrono, seulement du fun ! », a expliqué Anne-Claire Moreau, chargée de communication de l’association Lans’fer.

Puis, c’est la course la plus plébiscitée par le public qui est venue clôturer cette agréable journée sportive : la course famille !

Les jeunes coureurs en herbe âgés de 6 à 15 ans ont parcouru 2 km et ont franchi 10 obstacles accompagnés par leur parent.

Et pour cette 7ème édition, la boue a fait son grand retour, pour le plus grand plaisir des coureurs !

A noter que, dans le contexte actuel, l’association Lans’fer a choisi d’utiliser de l'eau provenant de récupérateurs d'eau.

L’équipe organisatrice de Lans’fer composée de ses 7 membres remercient vivement les 70 bénévoles qui ont œuvré à la pleine réussite de cette journée ainsi que l’Amicale de parents d’élèves « Terence Ridout » qui a, comme chaque année, tenu la buvette.

Pour l’échauffement des courses, c’est « L’appart fitness » et « Cross fit 1789 » qui se sont chargés d’animer l’échauffement, en musique et dans une ambiance festive.

Pour plus d’informations sur Lans’fer, rendez-vous sur le site web ici et pour suivre l’actualité de l’association, abonnez-vous à sa page Facebook là.

Amandine Cerrone.