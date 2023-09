Soirée d’inauguration réussie à l’agence de la société immobilière ‘Piétrapolis Immobilier’

De nombreuses personnalités présentes, le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 28 septembre, à partir de 18h30, se déroulait la soirée d’Inauguration de l’agence de la société immobilière ‘Piétrapolis Immobilier’ située 18 quai des Messageries à Chalon-sur-Saône.

Une soirée qui s’est déroulée en présence d’une centaine de personnes dont de nombreuses personnalités chalonnaises.

Julien Parchemin, directeur de cette agence s’est confié à info-chalon : « Pietrapolis c’est un réseau d’agences interrégional qui est principalement basé entre le Rhône-Alpes et la Bourgogne. Cela démarre de Saint-Etienne, Lyon et remonte jusqu’à Mâcon, Chalon, Dijon… C’est un réseau suffisamment dense pour avoir le support nécessaire en communication, sur le plan juridique… mais qui reste à taille humaine. Pietrapolis, ce sont surtout des valeurs : différent, sincère, sérieux, séduisant, créatif, c’est çà l’immo # humain.

Dans cette agence, nous sommes 6 à travailler avec un rayon d’action de Chalon, du chalonnais ( jusqu’à 30 minutes de Chalon) mais on peut aussi allez beaucoup plus loin dans le 71 comme jusqu’ à Bourbon-Lancy par exemple. Ici chaque personne de mon équipe à des compétences spécifiques et peut se positionner sur du commerce, de l’investissement… ».

J.P.B