Lancement d’0ctobre Rose 2023

De nombreuses autorités locales présentes à l’événement, le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 28 septembre, à partir de 18 heures 30, se déroulait Parc Georges Nouelle plus précisément au Théâtre de Verdure (parking de la Maison des Vins) à Chalon-sur-Saône, le lancement officiel de l’événement Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein.

Un événement qui se déroulait en présence de Marie Mercier, Sénatrice, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la Santé, Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, des conseillers et conseillères municipaux chargée de Mission, Benoît Morgante, chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, chargé de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Lara Lebretton, Miss Bourgogne 2022, Jean Bernard Tuetey, Radiologue au centre de dépistage des cancers de Mâcon, Claudine Deleaz, Présidente de l'association toujours femme, Marie Christine Agacinski, Directrice de la Santé Publique au Grand chalon , Thérèse Bessette, Présidente de la Ligue contre le cancer section Chalon… ainsi que la présence de professionnels de santé, de Maires des communes avoisinantes, de président d'associations et du Givry Starlett Club.

Un événement qui commençait par une prise de parole : de Sébastien Martin,

De Gilles Platret,

Extrait du discours de Marie Mercier : « Merci de me donner la parole ! Je vous salue toutes et tous, élus et non élus et vous tous qui êtes ici vous avez tous lus cette jolie phrase : « Tous unis contre le cancer ! » Alors je suis très fière d’arborer ce petit ruban rose de ma chère amie qui m’a été offert lors de ma visite à la Mission locale ou effectivement, tous étaient unis dans un but commun [...] L’année dernière, je vous avais parlé d’une petit proverbe africain, vous savez c’est une femme qui fait du vélo, alors elle porte un truc sur la tête, des enfants tout autour du corps et c’est écrit: « Si les femmes n’étaient pas là, le ciel nous tomberait sur la tête ! ». Alors pour que les femmes soient là, il faut aussi qu’elles se prennent en charge. Mais quand on nous dit « Faites vous dépister », « Faites ci, faites çà », on a déjà tellement de choses à faire alors, c’est bien joli de dire faites, faites, faites… Mais on a tellement de chose à faire et souvent on les fait pour les autres et pas pour nous-mêmes. Alors le message que je voudrais passer vraiment, c’est que ce que vous faites mesdames pour vous (dépistage), vous le faite aussi pour les autres, vos maris, vos compagnes, vos compagnons, vos enfants… donc quand vous agissez pour vous-mêmes et bien c’est avec votre cœur que vous le faites, pour les autres et aussi pour vous préserver. C’est ce petit message tout simple que je voulais vous passer. Car on va bientôt tout voir en rose, tellement en rose qu’à la fin, on oublie qu’il faut se faire dépister. Cela devient effectivement cette grande fête avec ce marathon, c’est très joyeux et c’est tant mieux mais au bout du compte tout retombe et nous on oublie. Alors merci aux maires qui sont ici et qui vont faire des manifestations dans leur commune, merci à eux de faire passer ce message. Faites vous dépister, on va vous aider, c’est cela la fin de ma phrase. On va vous aider, on n’est pas posés les uns à côté des autres avec chacun un ou chacun pour soi. Aidons-nous, faisons ensemble reculer ce cancer abominable et travaillons pour que la recherche avance encore et je vous le dit comme d’habitude : « Séparément nous sommes tous des petites personnes très ordinaires mais ensemble nous faisons des choses extraordinaires ». Merci à chacun et chacune d’entre vous ! ».

Extrait du discours de Jean Bernard Tuetey : « Mesdames et Messieurs ! Radiologue depuis plus de 40 ans dans notre belle ville de Chalon-sur-Saône, je suis actuellement responsable du dépistage des cancers dans toute la Saône-et-Loire et c’est à ce titre que j’ai été invité et que j’interviens dans cette belle structure qu’est Octobre Rose. Je vais essayer de capter votre attention tout de suite en vous relatant que le cancer du sein est responsable de 12 à 14 fois plus de décès féminin que les accidents de circulation […] Cette statistique est néanmoins très inquiétante ! Très inquiétante, il est vrai parce que le cancer du sein est le premier cancer féminin en France avec chaque année plus de 60 000 nouveaux cas et 12 000 décès […]Mais lueur d’espoir et c’est pour cela que l’on est là, on sait guérir les tumeurs de petites tailles. Le cancer, c’est comme un incendie, au début un verre d’eau peut suffire à l’éteindre ensuite le reste vous le connaissez si ce n’est pas pris à temps cela peut entrainer d’importants dégâts. C’est pour cela que l’événement Octobre Rose doit surtout être axé sur le dépistage car le dépistage c’est fondamental. Dépistage par autopalpation mammaire qui doit se faire toute votre vie à partir de 20/25 ans et dépistage par mammographie en différenciant la mammographie de dépistage qui est effectuée sans aucun symptôme à partir de 50 ans, parce que 80% des cancers se développent à partir de 50 ans et la mammographie normale qui peut être faite pour une masse, un écoulement où autre… […] La mammographie est un examen simple et rapide et presque sans douleur. Elle peut rapporter gros en détectant tout petit, c'est-à-dire une tumeur de la grosseur d’une tête dépingle et c’est pour cette raison que les autorités sanitaires françaises l’ont intégré au dépistage organisé du cancer du sein depuis plus de 25 ans. Ce dépistage mesdames, s’adresse à vous âgées entre 50 et 74 ans avec une mammographie qui doit être réalisée tous les 2 ans […] 2 points principaux à retenir : le premier sur 1 000 femmes dépistées par mammographie organisée 993 sont rassurées et seront réinvitées 2 ans après. Le deuxième, c’est que notre centre de dépistage décèle chaque année plus de 250 cancers du sein sans aucun symptôme ce qui signifie pas d’amaigrissement, pas de fatigue, pas de douleur… et c’est pour cela que l’on doit encore insister sur le dépistage qui est absolument incontournable. Et puis la petite phrase à retenir et à mémoriser obligatoirement : Le dépistage c’est la vie. Je vous remercie ! ».

S’en suivait le lancement officiel de l’événement Octobre Rose par Lara Lebretton

Une démonstration de danse du Givry Starlett Club.

Le traditionnel buffet de l’amitié ;

Prochain événement : La traditionnelle marche autour du lac de la Z.U.P organisé par l’association ‘Toujours Femme’ qui aura lieu le samedi 30 septembre de 14 heures à 18 heures avec deux départs collectifs organisés à 14 h 30 et 16 h.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B